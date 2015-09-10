شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": بالفيديو.. حريق هائل بأحد مصانع مدينة العبور
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل شاهد عيان، صورا وفيديو، تم التقاطها تظهر اندلاع حريق هائل، قال إنه بأحد المصانع فى مدينة العبور، فيما أوضح آخر أن الحريق اندلع بالشركة المصرية للكرتون.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولم يتسن لـ"اليوم السابع"، التأكد من صحة الخبر، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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