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قيادى إخوانى يهاجم نائب المرشد ويطالبه بالسكوت..ويهدد بنفير الجماعة

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قيادى إخوانى يهاجم نائب المرشد ويطالبه بالسكوت..ويهدد بنفير الجماعة قيادى إخوانى يهاجم نائب المرشد ويطالبه بالسكوت..ويهدد بنفير الجماعة
هاجم أمير بسام القيادى بجماعة الإخوان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، مطالبا إياه بالسكوت وعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية.

وقال "بسام" فى هجومه على نائب المرشد: "إننا تعلمنا فى دعوة الإخوان أن أهل الدعوات هم أهل العزائم هذا ما قاله مرشد الإخوان المستشار الهضيبى حين وجد بعض الإخوان يميلون للرخصة أثناء محنة حكم عبد الناصر، و"نحن كإخوان لم ولن نختار الترخص فى أى وقت لأنه إذا نحن سلكنا طريق الرخصة فمن إذا يأخذ بالعزيمة، فلن نجعل إنكار القلب أحد خياراتنا ولن نكون ممن اختاروا أضعف الإيمان، ولن نقبل يوما بالسكوت على دماء شهداء سالت وأعراض نساء انتهكت".

وهدد"بسام" بما أسماه نفير الإخوان للقصاص، قائلا: لقد درسنا فى مناهج الأسر سورة التوبة والتى فيها "يا أيها اللذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير" هذه الآيات تحذر الصحابة والمؤمنين من الركون للدنيا والرضا بها وإلا العذاب والاستبدال ونحن من باب أولى أكثر عرضة لهذا الوعيد.

واختتم "بسام" هجومه على نائب مرشد الإخوان قائلا:"نصيحتى" أن الصمت أحيانا أبلغ من الكلام " .

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