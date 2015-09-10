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أول فوج لحجاج الجمعيات بالقاهرة والشرقية يغادر مصر اليوم إلى مكة

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أول فوج لحجاج الجمعيات بالقاهرة والشرقية يغادر مصر اليوم إلى مكة أول فوج لحجاج الجمعيات بالقاهرة والشرقية يغادر مصر اليوم إلى مكة
يغادر أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية ، اليوم الخميس، للتوجه إلى مكة المكرمة، وذلك من محافظات القاهرة والشرقية والجمعيات المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والبالغ عددهم 1000 حاج.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية، لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، إن أول فوج من حجاج الجمعيات المتجه إلى مكة سيسافر، اليوم الخميس، خاصة أن الأيام الماضية سافر الحجاج إلى المدينة المنورة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.


>- اليوم..سفر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة
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