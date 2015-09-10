وزير الدفاع الأسترالى: قصف مواقع داعش داخل سوريا ربما يستمر ثلاثة أعوام

قال وزير الدفاع الأسترالى كيفن أندروز اليوم الخميس إن الغارات التى تنفذها بلاده على مواقع تنظيم "داعش" داخل سوريا يمكن أن تستمر حتى الأعوام الثلاثة القادمة.

وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أنها سوف تنضم إلى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى قصفها الجوى لمواقع داعش على الحدود العراقية السورية.

وأضاف أندروز: "الحقيقة أن هذا سيستمر لعدة أعوام"، مشيرا إلى أن القصف قد يبدأ فى غضون أيام.

وشدد أندروز على أن توسع دور القوات الجوية الملكية الأسترالية فى سوريا يتمثل فى الدفاع عن العراق ضد مسلحى داعش الذين ينفذون عملياتهم عبر الحدود، وليس من أجل اتخاذ إجراء ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وأوضح أنه لن يتم نشر قوات مقاتلة أسترالية.