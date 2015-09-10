فيلم روائي عن حياة الفنان محمد عسّاف...

بعد عاميْن على تتويجه بلقب "أراب آيدول" في موسمه الثاني، يحظى النجم الفلسطيني محمد عسّاف اليوم بمزيد من التألّق، وذلك عبر فيلم روائي طويل مستوحى من سيرته وقصة نجاحه. الفيلم الذي يحمل اسم "يا طير الطاير"، هو من تنفيذ المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الكاتب والمنتج والموزّع الموسيقي حبيب شحادة حنا هو الذي وضع الموسيقى للفيلم ولحّن الأغاني الخاصة به.

أما العرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم، فيُقدَّم ضمن فعاليات "مهرجان تورونتو السينمائي الدولي" (TIFF)، الذي يُقام بين 10 و20 أيلول/سبتمبر 2015، على أن يُعرَض تباعاً في عدد وافر من المهرجانات السينمائية الدولية والإقليمية الأُخرى.

صُوّر الفيلم في كلٍّ من قطاع غزّة وجِنين في فلسطين، وعمَّان والبحر الميت في الأردن - مستوحى من قصة طموح وصعود ونجاح شاب فلسطيني استثنائي، أو ما سُمّي بـ "ظاهرة محمد عسّاف"، انطلاقاً من المحلية الضيقة والصعوبات داخل المخيمات، وصولاً إلى النجومية الإقليمية عبر برنامج "أراب آيدول" على MBC، ثم الشهرة العالمية.

يرى مخرج الفيلم هاني أبو أسعد "أن قصة "يا طير الطاير" تُعطي صورة رمزية للكفاح من أجل الحرية وتحقيق الطموحات والأحلام، والإيمان بأن لا شيء مستحيل أمام المثابرة والاجتهاد، وأن الفقر لا يحول دون الوصول إلى قمة النجاح والشهرة والمجد

الجدير ذكره أن محمد عسّاف سجّل ثلاث أغنيات خاصة بالفيلم، سيتم توزيعها عالمياً من خلال شركة "بلاتينوم ريكوردز"، وذلك في العرض الافتتاحي العالمي ضمن فعاليات "مهرجان تورونتو السينمائي الدولي" (TIFF).