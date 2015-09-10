Christopher Nolan يعود في العام 2017

أكدت شركة Warner Bros. أن Christopher Nolan سيعود الى الصالات العالمية مع فيلم جديد لم تكشف الشركة عن تفاصيله في 21 يوليو 2017 وسيشارك في إنتاجه المخرج عبر شركته Syncopy، وسيكون الفيلم الأول له منذ نجاح فيلم Interstellar الذي حصد العام الماضي 673 مليون دولار إيرادات عالمياً والذي ترشح لخمس جوائز أوسكار وفاز بجائزة واحدة هي أفضل مؤثرات بصرية. يذكر أن Christopher Nolan تعاون أربع مرات في السابق مع شركة Warner Bros. حيث أخرج ثلاثة أفلام رجل الوطواط وهي Batman Begins و The Dark Knight و The Dark Knight Rises والتي حصدت 2.4 مليار دولار عالمياً إضافة الى فيلم Inception الذي حصد بدوره 800 مليون دولار.