الفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي تطلق ألبوم "متغرّب"

انتهت صاحبة الصوت الفلسطيني الشاب والحالم الفنانة نورا أبو ماضي من تسجيل أغنيتها الجديدة "متغرّب"، التي تعبّر عن مشاعر من أجبرته الظروف على العيش خارج الوطن، كما تظهر حنينه إلى تفاصيل وذكريات، يفتقدها الملايين من شعوب العالم العربي.

أغنية "متغرّب" من كلمات وألحان وتوزيع محمد يانز، الموسيقي الفلسطيني الأمريكي، الذي درس التلحين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أغنية الغلاف في الـ"ميني" ألبوم الأول لنورا أبو ماضي، الذي يضمّ أربع أغنيات مُقدّمة بأسلوب غربي وإيقاع الـHIP HOP ، والمدمج مع التوزيع الأوركسترالي الحيّ؛ والأغنيات هي: "متغرّب"، و"الابتسامة"، و"أودعك"، و"يا صباح الخير"، وجميعها من الكلمات العامية الفلسطينية مع الألحان العصرية الأوركسترالية، إذ تطرحها أبو ماصي ضمن خططها لتبنّي ودعم المواهب الفنية الجديدة وتطوير المشهد الموسيقى في العالم العربي؛ والأغنية من إنتاج شركة "يانز ميوزك".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نورا أبو ماضي من الأصوات الفلسطينية الواعدة، وقد فازت بالمرتبة الأولى في فئة الغناء المنفرد، في مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى في عام 2012، بتنظيم من معهد إدوارد سعيد للموسيقى.

كذلك مثّلت نورا فلسطين في مهرجانات عالمية عديدة، وغنت في فرنسا، والنروج، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، وألمانيا، ودبي، وأبوظبي.

شاركت نورا، كفنانة فلسطينية، مؤخّراً في المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، الذي تنظّمه الأمم المتحدة، حين أقيم في الأردن برعاية وزارة الخارجية الأردنية.

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