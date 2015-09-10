أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي تطلق ألبوم "متغرّب"

Google+ Print
الفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي تطلق ألبوم "متغرّب" الفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي تطلق ألبوم "متغرّب"

الأربعاء 09-09-2015 22:43

انتهت صاحبة الصوت الفلسطيني الشاب والحالم الفنانة نورا أبو ماضي من تسجيل أغنيتها الجديدة "متغرّب"، التي تعبّر عن مشاعر من أجبرته الظروف على العيش خارج الوطن، كما تظهر حنينه إلى تفاصيل وذكريات، يفتقدها الملايين من شعوب العالم العربي.

أغنية "متغرّب" من كلمات وألحان وتوزيع محمد يانز، الموسيقي الفلسطيني الأمريكي، الذي درس التلحين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أغنية الغلاف في الـ"ميني" ألبوم الأول لنورا أبو ماضي، الذي يضمّ أربع أغنيات مُقدّمة بأسلوب غربي وإيقاع الـHIP HOP ، والمدمج مع التوزيع الأوركسترالي الحيّ؛ والأغنيات هي: "متغرّب"، و"الابتسامة"، و"أودعك"، و"يا صباح الخير"، وجميعها من الكلمات العامية الفلسطينية مع الألحان العصرية الأوركسترالية، إذ تطرحها أبو ماصي ضمن خططها لتبنّي ودعم المواهب الفنية الجديدة وتطوير المشهد الموسيقى في العالم العربي؛ والأغنية من إنتاج شركة "يانز ميوزك".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نورا أبو ماضي من الأصوات الفلسطينية الواعدة، وقد فازت بالمرتبة الأولى في فئة الغناء المنفرد، في مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى في عام 2012، بتنظيم من معهد إدوارد سعيد للموسيقى.

كذلك مثّلت نورا فلسطين في مهرجانات عالمية عديدة، وغنت في فرنسا، والنروج، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، وألمانيا، ودبي، وأبوظبي.

شاركت نورا، كفنانة فلسطينية، مؤخّراً في المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، الذي تنظّمه الأمم المتحدة، حين أقيم في الأردن برعاية وزارة الخارجية الأردنية.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي