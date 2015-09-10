ما سبب الحملة التي شنها جمهور هيفا وهبي على "تويتر"؟

أطلق محبو الفنانة هيفا وهبي هاشتاغ عبر "تويتر"، طالبوا خلاله فنانتهم بالعودة إلى إطلاق الأغاني وإحياء الحفلات، بعد غياب لافت وغير اعتيادي عن حفلات هذا الصيف، إذ أنها ستحيي حفلة واحدة في 24 أيلول/سبتمبر الجاري مع الفنان وائل كفوري في بيروت.

وعلى صعيد الأغاني، كانت آخر أغنية أطلقتها هيفا وهبي باللغة الانكليزية بعنوان "Breathing You In"، حيث لاقى الفيديو كليب الخاص بالأغنية انتقاداً واسعاً، بسبب الملابس التي ارتدتها هيفا في الكليب، وقبلها أطلقت أغنية "أوبا" على مسرح برنامج "ستار أكاديمي"، حيث أطلت بفستان فاضح اعتذرت عنه لاحقاً، وطغت حينها أخبار الفستان على الأغنية التي لم تأخذ حقها من الترويج.

في الوقت نفسه، احتفلت هيفا وهبي في الفترة الأخيرة بنجاح مسلسلها الرمضاني "مريم"، وربما كان المسلسل السبب في انشغالها عن إطلاق الأغاني.

هيفا وهبي أفضل ممثلة بدور أم في استفتاء "سيدتي نت"

وعلى الرغم من شعور جمهور هيفا بتقصيرها اتجاههم، إلا أنهم صوّت لها لتفوز بلقب أفضل فنانة في الشرق الأوسط في مهرجان "باما" الذي يقام قريباً في ألمانيا.

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