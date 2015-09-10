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ما هو الناسور المرتفع وطرق علاجه؟

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ما هو الناسور المرتفع وطرق علاجه؟ ما هو الناسور المرتفع وطرق علاجه؟
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>الناسور الشرجى من الأمراض التى قد يتعرض البعض للإصابة بها نتيجة للعديد من العوامل، أهمها إصابة فتحة الشرج بأحد أنواع الخراج الشديد والذى يتطور مع الوقت وإهمال العلاج.

وهناك نوعان من الناسور، هما الناسور المرتفع والمنخفض، ويعد النوع المرتفع منه الأكثر خطورة، ويوضح أسبابه وطرق علاجه الدكتور إبراهيم عيادة أستاذ الجراحة العامة والتجميل كلية طب قصر العينى.

أسباب الإصابة بالناسور المرتفع


>تبعا لرأى إبراهيم فإهمال العلاج هو أهم أسباب الإصابة بهذا النوع من الناسور، والذى يمتد ليشغل مساحة كبيرة من المنطقة المحيطة بفتحة الشرج من الداخل والخارج، ويعمل الناسور على إحداث ما يشبه بالنفق فى تلك المنطقة.

طرق علاج الناسور المرتفع


>يوضح إبراهيم أن التدخل الجراحى هو العلاج الأفضل بل يعد العلاج الوحيد فى القضاء على الناسور بنوعية المرتفع والمنخفض، إلا أن النوع المنخفض والذى يعد المرحلة الأولى من المرض يمكن القضاء عليه بسهولة من خلال عملية جراحية واحدة.

فيما يحتاج الناسور المرتفع إلى عدد من العمليات الجراحية المتتالية، والتى قد تصل فى بعض الحالات إلى ثلاث جراحات، والسبب يرجع إلى المساحة والعمق الكبير الذى يشغلهم هذا النوع، كما أن عدم علاجه بشكل كامل قد يؤدى إلى نتائج خطيرة للغاية، أهمها ضعف عضلة الشرج وفقدان القدرة على التحكم فى عملية التبرز بصورة كاملة.

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