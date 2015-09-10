نائب مدير معهد القلب: سمنة البطن تؤدى إلى الإصابة بسكر النوع الثانى

أكد الدكتور جمال شعبان، نائب مدير معهد القلب، أن ضغط الدم البوابة الرئيسية لأمراض القلب وتسمم الحمل ما هو إلا ضغط دم فى البداية، حيث يعتبر القاتل الصامت، فيمكن أن يسبب مشاكل فى الكلى دون الشعور به، لذلك ينصح بعدم الانتظار حتى نصاب بضغط الدم، حيث يمكن أن يسبب فشل كلوى فجأة أو يحدث أزمة صدرية، حيث ينصح بضرورة قياس ضغط الدم بشكل دورى للتأكد من عدم الإصابة.

وقال الضغط المثالى هو 120 على 70، موضحا أن ضغط الدم إذا أهمل يؤدى إلى تضخم عضلة القلب، ويعتبر فى البداية حماية من تمزق عضلة القلب، وهو ليس تضخما طبيعيا ناتجا عن ممارسة الرياضة، فالإنسان الرياضى يحدث له تضخم فى عضلة القلب، ولكنه تضخم طبيعى لأنه ينتج عنه زيادة الدم التى تغذى هذه الخلايا، وتكون قوية، أما التضخم الناتج عن المرض فيحدث فى خلايا القلب تليف ثم تتلف ويؤدى إلى ضعف القلب ويحدث فشل فى القلب.

وقال إن مريض السكر هو مشروع مريض قلب، وينصح بأن يكون محيط خصر المرأة لا يزيد عن 85 سم ومحيط خصر الرجل لا يزيد عن 95 سم، حيث أثبتت الدراسات أن سمنة البطن تسبب مرض السكر من النوع الثانى، وجاء ذلك خلال ندوة بساقية الصاوى تحت عنوان "إنتى الأهم".



>