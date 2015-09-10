المرور يضبط 591 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 591 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 146 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 61 مخالفة مرورية بالقاهرة، و31 مخالفة مرورية بالجيزة، و353 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.