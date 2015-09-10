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اليوم..الحكم على محمود عامر وأخرين فى قضية "اقتحام قسم شرطة البراجيل"

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اليوم..الحكم على محمود عامر وأخرين فى قضية "اقتحام قسم شرطة البراجيل" اليوم..الحكم على محمود عامر وأخرين فى قضية "اقتحام قسم شرطة البراجيل"
تنطق اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، بالحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين بتهمة "اقتحام قسم شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.

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مصر 365

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