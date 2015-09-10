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نيابة الحامول تحقق فى اختفاء 131 محضر شرطة للمتعدين على الأراضى الزراعية

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نيابة الحامول تحقق فى اختفاء 131 محضر شرطة للمتعدين على الأراضى الزراعية نيابة الحامول تحقق فى اختفاء 131 محضر شرطة للمتعدين على الأراضى الزراعية
بدأت نيابة الحامول التحقيق مع كل من "ع.ع.ح" مدير الشئون الإدارية بمركز شرطة الحامول و"أ.م.أ" كاتب الضبط لاختفاء 131 محضر شرطة خاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية بقرى مركز الحامول.

وتلقت الجهات الأمنية شكوى من لجنة حماية الأراضى المنبثقة عن إدارة الحامول الزراعية تؤكد عند متابعتها للمحاضر التى تم تحريرها للمخالفين بالنيابة تبين عدم وجودها وأن تلك المحاضر الخاصة بالمخالفين لم تصل للنيابة، وتبين وجود أرقام جنح غير صحيحة كما تم حفظ بعض القضايا بمركز شرطة الحامول دون عرضها على النيابة لأنها المختصة فى اتخاذ القرار الذى تراه مناسباً.

وشكل مدير الأمن لجنة برئاسة مساعد مدير الأمن لفحص الشكوى تبين أن 131 محضر شرطة خاص بالتعدى على الأراضى الزراعية غير موجودة بنيابة الحامول، كما تبين أن هناك تلاعبا فى الأسماء التى تخص تلك المحاضر، كما تبين للجنة اختفاء محضر المخالفة "3 سكرتارية"، ما منع من صدور قرار ضد المعتدين بإزالة التعديات وزادت التعديات على الأراضى الزراعية لعدم اتخاذ قرار تجاه المخالفين فزاد التعدى على الأراضى الزراعية.

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مصر 365