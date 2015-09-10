مصرع طفلة وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

لقت طفلة مصرعها وأصيب 9 آخرون، فى انقلاب سيارة ميكروباص غرب مدينة الضبعة، على طريق مطروح – الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة الضبعة حادث انقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 110 طريق مطروح - إسكندرية دائرة القسم، ووجود متوفاة ومصابين، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6682 ق ج ميكروباص قيادة عمر عبد الجليل حمد متولى "29 سنة" مقيم بشارع محمد السيسى بمنطقة الهرم – الجيزة، وبمكان الحادث فى الاتجاه إلى مطروح أنفجر الإطار الخلفى الأيمن، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة سهام صلاح عبد الحميد عبد الرازق "3 سنوات"، مقيمة سنجرج، منوف، المنوفية إصابة صلاح عبد الحميد عبد الرازق "40 سنة" موظف بدريم لاند، مصاب بكدمات بالرقبة وأحمد صلاح الكومى "40 سنة" مهندس زراعى، مصاب بكدمات بالظهر وياسمين إبراهيم هندى "32 سنة" ربة منزل، مصابة بكدمات بالظهر والرقبة، ونشأت إسماعيل محمد "37 سنة" مدرس ثانوى، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وأمل إسماعيل صادق محمد "30 سنة" ربة منزل، مصابة بكدمات بالوجه، وسمر مختار عبد العال علام "29 سنة" ربة منزل، مصابة بكدمات بالرقبة، وهناء محمد إسماعيل "30 سنة" ربة منزل، مصابة بكدمات وسجحات بالساق اليمنى، وتبارك محمد السيد عبد العال مصابة بجرح رضى بالرأس، ومحمد جابر محمد عبد العال "5 سنوات" مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بسنجرج، منوف، فتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، والتحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة.