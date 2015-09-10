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حبس سائق لاتهامه بالسطو المسلح على المواطنين وحيازة بندقية آلية بالصف

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حبس سائق لاتهامه بالسطو المسلح على المواطنين وحيازة بندقية آلية بالصف حبس سائق لاتهامه بالسطو المسلح على المواطنين وحيازة بندقية آلية بالصف
أمرت نيابة الصف بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة بندقية آلية وعدد من الطلقات، وكشفت التحريات أن المتهم يستخدم المضبوطات فى ارتكاب جرائم السطو المسلح على المواطنين.

كان العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث قد تمكنا من ضبط المتهم "سليمان.ع" 20 سنة سائق المطلوب ضبطه وإحضاره فى 15 قضية سرقات بالإكراه والمحكوم عليه الهارب فى قضية سرقة بالإكراه.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على بندقية آلية و10 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد استخدامه فى جرائم السطو على السيارات بالطرق السريعة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365