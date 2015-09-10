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شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": بالفيديو.. حريق هائل بأحد مصانع مدينة بالعبور

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل شاهد عيان، صورا وفيديو، تم التقاطها تظهر اندلاع حريق هائل، منذ قليل، بأحد المصانع فى مدينة العبور، فيما أوضح آخر أن الحريق اندلع بالشركة المصرية للكرتون.

ولم يتسن لـ"اليوم السابع"، التأكد من صحة الخبر، وسنوافيكم بالتفاصيل.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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