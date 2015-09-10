أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: نرحب بعودة مدافع الأهلي

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: نرحب بعودة مدافع الأهلي الإسماعيلي لـ في الجول: نرحب بعودة مدافع الأهلي

رحب محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بعودة شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي الذي لعب ضمن صفوف الدراويش من قبل.

وكان عبد الفضيل قد انتقل للنادي الأهلي عام 2009 في صفقة تعد الأغلى لإنتقال مدافع في الدوري المصري، مقابل 7 ملايين جنيه بجانب انتقال أحمد صديق لصفوف الدراويش.

وتردد أن اللاعب يهدف للعودة لصفوف الإسماعيلي بعد تكهنات باستغناء الأهلي عنه.

وقال أبو السعود في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "شريف عبد الفضيل لاعب متميز، فقد انتقل للأهلي ولم يسئ لناديه السابق في أي مناسبة.

وأضاف "لو صدقت رغبته في العودة للإسماعيلي فنحن نرحب به بعد أن ينهي ارتباطه بالنادي الأهلي".

وأجل الأهلي الإعلان عن أسماء الثنائي الذي سيرحل عن القلعة الحمراء من الرباعي شريف حازم وشريف عبد الفضيل وأحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي "جدو".

ولابد للأهلي من استبدال ثنائي بعد التعاقد مع رامي ربيعة وأحمد حجازي في خط الدفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع