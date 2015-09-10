الإسماعيلي لـ في الجول: نرحب بعودة مدافع الأهلي

رحب محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بعودة شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي الذي لعب ضمن صفوف الدراويش من قبل.

وكان عبد الفضيل قد انتقل للنادي الأهلي عام 2009 في صفقة تعد الأغلى لإنتقال مدافع في الدوري المصري، مقابل 7 ملايين جنيه بجانب انتقال أحمد صديق لصفوف الدراويش.

وتردد أن اللاعب يهدف للعودة لصفوف الإسماعيلي بعد تكهنات باستغناء الأهلي عنه.

وقال أبو السعود في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "شريف عبد الفضيل لاعب متميز، فقد انتقل للأهلي ولم يسئ لناديه السابق في أي مناسبة.

وأضاف "لو صدقت رغبته في العودة للإسماعيلي فنحن نرحب به بعد أن ينهي ارتباطه بالنادي الأهلي".

وأجل الأهلي الإعلان عن أسماء الثنائي الذي سيرحل عن القلعة الحمراء من الرباعي شريف حازم وشريف عبد الفضيل وأحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي "جدو".

ولابد للأهلي من استبدال ثنائي بعد التعاقد مع رامي ربيعة وأحمد حجازي في خط الدفاع.