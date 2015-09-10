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مرتضى منصور: امد يدي لمحمود طاهر من أجل مصلحة مصر

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مرتضى منصور: امد يدي لمحمود طاهر من أجل مصلحة مصر مرتضى منصور: امد يدي لمحمود طاهر من أجل مصلحة مصر

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك مجددا جاهزيته للتصالح مع محمود طاهر رئيس الأهلي بعد خلافتهما.

علاقة الطرفان ليست جيدة بسبب تبادل الاتهامات في أكثر من أزمة عبر وسائل الإعلام منذ تولي رئاسة كل منهما لمجلس إدارة ناديه قبل أكثر من عام.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء: "امد يدي لمحمود طاهر من أجل مصلحة ".

وأضاف "أريد إزالة الاحتقان الموجود بين الناديين، فقد تنازلت عن شكوى أحمد الشيخ وقبله مؤمن زكريا وغيرها".

وكشف منصور عن مكالمة هاتفية من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء طالبه فيها بمحاولة تصفية الأجواء مع الأهلي.

وأتم مرتضى "لا يمكن أن أعمل كرجل المطافي الذي يخمد النيران ومن أمامي يشعلها من جديد".

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