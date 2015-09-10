مرتضى منصور: ' وزير الأدب ' .. هذا هو منصبي لو طلب مني تولي أحد المناصب الحكومية

يتولى مرتضى منصور رئيس الزمالك منصب وزير الأدب في حالة طلب توليه أحد المناصب الوزارية، حسب قوله.

وحل مرتضى منصور ضيفا على قناة صدى البلد مساء الأربعاء وتحدث في كل الأمور السياسية والاجتماعية والرياضية في مصر.

ورد منصور على سؤاله حول المنصب الحكومي التي يختاره حال عرض عليه ذلك، فقال "وزير الأدب".

وأضاف "سأتولى هذا المنصب لمدة أسبوع لكي أنظف مصر من كل من يسيئ إليها سياسيا واجتماعيا ورياضيا".

المحامي الشهير يتولى رئاسة نادي الزمالك منذ أبريل 2014.

وأردف منصور ساخرا "قلت لرئيس الوزراء إبراهيم محلب اعتبرني وزيرا للأدب بدون مقابل".

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