تقارير حقوقية تفيد بوقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق مدنيين فى دارفور

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تقرير صدر عنها الأربعاء إن هناك "انتهاكات واسعة وممنهجة بحق مدنيين"، بما فى ذلك حالات اغتصاب جماعى فى إقليم دارفور السودانى من قبل القوات الحكومية التى تقاتل المتمردين.

وأفادت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها أنه منذ فبراير 2014، ارتكبت قوات حكومية خاصة تعرف باسم قوات الدعم السريع عمليات "قتل واغتصاب وتعذيب بحق عشرات القرويين بطرق ممنهجة ومدروسة ومنظمة من الممكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت المنظمة فى تقريرها أنه حتى فى القرى والبلدات التى لم يكن بها أى تواجد للمتمردين تعرضت "النساء لعمليات اغتصاب جماعى، وفى كثير من الأحيان أمام أفراد المجتمع الذين أجبروا على مشاهدة وبعضهم ممن قاوم قتل".