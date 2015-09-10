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يحيى قدرى: لن أعود لـ"الحركة الوطنية" إلا بعد تطهيره من "الطابور الخامس"

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يحيى قدرى: لن أعود لـ"الحركة الوطنية" إلا بعد تطهيره من "الطابور الخامس" يحيى قدرى: لن أعود لـ"الحركة الوطنية" إلا بعد تطهيره من "الطابور الخامس"
أعلن المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، أنه لن يشارك فى أى قوائم انتخابية أو سيخوض الانتخابات من الأساس، مشدداً فى تعليقه على موقفه من الحزب: "لن أعود فعلياً للحزب إلا بعد تطهيره من رموز الطابور الخامس".

وبشأن ما يتردد بين صفوف الحزب عن أنه ممنوع من دخول الحزب، قال "قدرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "محدش يقدر يمنعنى من دخول الحزب، الوحيد اللى يقدر يمنعنى هو يحيى قدرى فقط، ومن يردد ذلك هم أشخاص على أعلى مستوى من الانحطاط النفسى، وللأسف معروفين بالاسم، ولا يمثلون على الأرض إلا صفر".

وتابع يحيى قدرى: "ولو كان أحداً من القيادات يُردد ذلك، فبالتأكيد أنها قيادة مأجورة لتفكيك الحزب، واستمرار تصدير الأمور بهذا الشكل يؤثر سلباً على مصداقية الحزب".


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