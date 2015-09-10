"أوقاف" الإسكندرية تحرر 44 مسجدا من قبضة "الإخوان" والدعوة السلفية

تمكنت مديرية أوقاف الإسكندرية من ضم 44 مسجدا من المساجد الأهلية، والتى كانت خاضعةً لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية الدعوة السلفية، منها اثنين وعشرين مسجدا تابعة لإدارة أوقاف العامرية وكانت تحت سيطرة الجماعة السلفية، و9 مساجد تابعة لإدارة أوقاف برج العرب كانت تُسيطر عليها جماعة أنصار السنة والدعوة السلفية والجمعية الشرعية.

كما حررت الأوقاف 12 مسجدا بإدارة أوقاف شرق الإسكندرية كانت تُسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية والدعوة السلفية .

وقال عبد الناصر عطيان، وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان أنه أصدر قرارهُ رقم 306 لسنة 2015 بضم هذه المساجد بدون عماله ووجه بتدبير أئمة وخطباء ومؤذنين وعمال لهذه المساجد من المساجد الأخرى بمعرفة مديرى الإدارات الفرعية، وأصبحت هذه المساجد الآن خالية من التشدد وفى قبضة أوقاف الإسكندرية .

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