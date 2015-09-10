رئاسة شئون المسجد الحرام تطلق تطبيق قاصد الحرمين على الأجهزة الذكية

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى تدشين تطبيق "قاصد الحرمين" و"بوابة الخدمات الإلكترونية" على الأجهزة الذكية، والتى دشنهما الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، ضمن فعاليات الحملة.

أوضح ذلك مدير مركز تقنية المعلومات بالرئاسة المهندس بندر بن محمد الخزيم، وأفاد بأن تطبيق قاصد الحرمين هو تطبيق يمكّن قاصدى الحرمين من التواصل المباشر مع مقدمى الخدمات فى الحرمين الشريفين عن طريق رفع البلاغات وتقديم المقترحات، كما يوفر استطلاعات الرأى لأخذ آراء قاصدى الحرمين عن الخدمات.

وفيما يتعلق ببوابة الخدمات الإلكترونية، فقد أفاد المهندس بندر الخزيم، أنها تحتوى على "12" خدمة إلكترونية تنقسم إلى: الخدمات الإلكترونية والخدمات المساندة، أما الخدمات الإلكترونية لقاصدى الحرمين الشريفين فيبلغ عددها "7" خدمات إلكترونية، وهى "نظام التوظيف الموسمى"، حيث يتيح النظام للراغبين بالعمل فى الحرمين الشريفين خلال المواسم تقديم طلباتهم إلكترونيًا، و"خدمة طلب زيارة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة"، حيث يمكن لزوار وقاصدى بيت الله الحرام تقديم طلبات الزيارة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة، وذلك من خلال استعراض المواعيد المتاحة للزيارة، وحجز الموعد المناسب لهم ومتابعة طلبهم عبر الرسائل النصية والبوابة، و"خدمة طلب زيارة لمعرض الحرمين الشريفين"، حيث يمكن لزوار وقاصدى بيت الله الحرام تقديم طلبات الزيارة لمعرض الحرمين الشريفين، وذلك من خلال استعراض المواعيد المتاحة للزيارة وحجز الموعد المناسب لهم، ومتابعة طلبهم عبر الرسائل النصية والبوابة.

لتحميل تطبيق خدمة قاصد الحرمين

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فيديو تعريفى بالتطبيق



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فيديو تعريفى ببوابة الحرمين الإلكترونية