حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الميزان:
>مهنيًا: يقدّر الآخرون لك مولود برج الميزان تفانيك وإخلاصك فى العمل، وتمارس تأثيرًا كبيرًا وتصغى إلى ما يقال لك باهتمام.
عاطفيًا: تفكّر فى قضية زوجية أو فى شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب الذى تجنبك كثيرًا فى الآونة الأخيرة.
صحيًا: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم:
>لا تهتم مولود برج الميزان بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم.
> اليوم مليء بالسعادة ففى المساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أى شيء يخطر ببالك. شارك اليوم فى الأنشطة الجماعية، مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إلى الموسيقى.