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حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/9/11

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حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/9/11 حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/9/11

لبرج الميزان:


>مهنيًا: يقدّر الآخرون لك مولود برج الميزان تفانيك وإخلاصك فى العمل، وتمارس تأثيرًا كبيرًا وتصغى إلى ما يقال لك باهتمام.

عاطفيًا: تفكّر فى قضية زوجية أو فى شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب الذى تجنبك كثيرًا فى الآونة الأخيرة.

صحيًا: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم:


>لا تهتم مولود برج الميزان بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم.
> اليوم مليء بالسعادة ففى المساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أى شيء يخطر ببالك. شارك اليوم فى الأنشطة الجماعية، مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إلى الموسيقى.

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مصر 365

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