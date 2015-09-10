حظك اليوم لبرج الحمل الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزًا جديدًا تختاره فى حياتك.

عاطفيًا: تحاول مولود برج الحمل قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح فى ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك.

صحيًا: محاولة القيام غير مرة فى الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم :

>إذا تحدثت مولود برج الحمل مع أحد الأصدقاء اليوم فى موضوع أو قضية ما، لا تكن كثير الكلام بل من الأفضل أن تركز على النقاط الأساسية وتتحدث فيها باختصار.

ربما يشعر أصدقاؤك بالملل وسيظهر ذلك على وجوههم، استغل وقت فراغك فى المساء، وقم بزيارة أحد الأقارب.