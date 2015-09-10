حظك اليوم لبرج العذراء الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج العذراء :

>مهنيًا: مولود برج العذراء أنت متعب نفسيًا بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

عاطفيًا: يعبّر لك الحبيب عن يأسه فى إصلاحك وفى مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهل له الأمور وكن أكثر تعاونًا.

صحيًا: تشعر ببعض التعب فى العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذى تعانيه فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء اليوم:

>لست مضطرًا اليوم مولود برج العذراء للقيام بكل الأعمال والأنشطة فى آن واحد، بل من الأفضل أن تقسم وقتك حتى تستفيد من كل دقيقة بقدر الإمكان.>سيعبر العديد من اليوم عن إعجابهم بملابسك وأناقتك بشكل عام خاصة أقرب الأشخاص إليك.