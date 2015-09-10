حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: تمارس اليوم مولود برج السرطان جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة.

عاطفيًا: قد تجد الحب إذا كنت وحيدًا وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطًا، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة.

صحيًا: لا تجازف فى أى مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك إلى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>إذا واجهتك بعض المشاكل فى العمل اليوم، تعامل معها بهدوء وخاصة العاجلة منها.

اطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا لزم الأمر، لا تتدخل فى شئون الآخرين، فكل شخص له خصوصياته وأسراره، ولا يريد أى شخص أن يطلع عليها.