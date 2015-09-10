حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/9/11

>مهنيًا: تستريح مولود برج الأسد من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلمًا ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقى التأييد من قبل الزملاء.

عاطفيًا: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصًا أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما

صحيًا: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزى فى مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:

>لا تحاول أن تتعامل مع كل مشكلة على حدة اليوم فربما تواجهك بعض المشاكل التى لا حل لها الآن على الأقل.

التعامل مع المصاعب بطريقة هادئة وحكيمة أفضل بكثير من الانفعال والتوتر اللذين لا يؤديان إلى نتيجة مفيدة فى النهاية.

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