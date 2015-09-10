حظك اليوم لبرج الثور الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الثور:>مهنيًا: لا تتهوّر مولود برج الثور فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.

عاطفيًا: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم:

>أنت مضطر اليوم مولود برج الثور لتذكر شىء ما، ولكن لسوء الحظ لن تستطيع، ذاكرتك ليست قوية وحادة اليوم كالعادة.

قبل أن تحضر أى اجتماع أو مؤتمر اليوم، عليك أن تحضر ورقة وقلما وتسجل كل الأفكار حتى لا تقع فى هذه المشكلة مرة أخرى.

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