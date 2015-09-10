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حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2015/9/11

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حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2015/9/11 حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2015/9/11
لبرج الجدى:
>مهنيًا: يوم مناسب جدًّا لمولود برج الجدى يحمل اليك الحظ كما السفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدًّا والانفعالات المهنية سليمة.

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام.

صحيًا: التوازن فى كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحى إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:
>يجب عليك مولود برج الجدى ان تستغل فرصة تعامل الحبيب معك بأسلوب جيد واقض أكبر وقت معه فى المكان المفضل لديكما.

قد تتلقى اليوم رسالة تجعلك تتوقف عن خطأ مهنى كنت تكرره على مدار الأعوام السابقة،إذا حددت أولوياتك بدقة وركزت، فسوف تكون على ما يرام.
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مصر 365

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