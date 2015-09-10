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حظك اليوم لبرج الدلو الجمعة 2015/9/11

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حظك اليوم لبرج الدلو الجمعة 2015/9/11 حظك اليوم لبرج الدلو الجمعة 2015/9/11

لبرج الدلو:


>مهنيًا: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحًا وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء فى العمل، وينعكس الأمر إيجابًا لدى أرباب العمل.

عاطفيًا: عليك مولود أن تنسى الماضى، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف إلى جانبك ويدعمك فى كل الظروف التى يمكن أن تمر بها.

صحيًا: لا تتردد فى استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:


>إذا كنت تفكر فى تجربة جديدة أو الحصول على وظيفة جديدة، حان الوقت لكى تفعل ذلك.
>مولود برج الدلو كن شجاعًا، فلا يوجد ما يقلق من الناحية المالية أو المهنية، فلديك ما يكفى لبدء مشروع جديد أو الاستثمار أو شراء بعض الأغراض المهمة لك ولأسرتك.

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مصر 365

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