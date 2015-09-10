حظك اليوم لبرج الدلو الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحًا وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء فى العمل، وينعكس الأمر إيجابًا لدى أرباب العمل.

عاطفيًا: عليك مولود برج الدلو أن تنسى الماضى، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف إلى جانبك ويدعمك فى كل الظروف التى يمكن أن تمر بها.

صحيًا: لا تتردد فى استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو: