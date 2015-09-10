حظك لبرج العقرب الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيًا: قد تجد مولود برج العقرب فرقًا كبيرًا فى العمل بعد التحسينات التى أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة.

>عاطفيًا: قد يضغط الشريك فى سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية.

>صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أى وعكة، الرياضة هى أفضل الحلول.

>توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>ربما تجد أمامك فرصة جيدة اليوم للمشاركة فى بعض الدورات الفنية لتنمية مواهبك فلا تضعها.

>خصص اليوم وقتًا للإبداع والفن، فكلما كنت مهتمًا بمواهبك، نجحت فى حياتك الشخصية والمهنية.

>لا تنس أن العقل السليم فى الجسم السليم ولذلك عليك الاهتمام بصحتك.

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