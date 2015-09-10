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حظك لبرج العقرب الجمعة 2015/9/11

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حظك لبرج العقرب الجمعة 2015/9/11 حظك لبرج العقرب الجمعة 2015/9/11
 

 

 

لبرج العقرب:
>مهنيًا: قد تجد مولود فرقًا كبيرًا فى العمل بعد التحسينات التى أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة.
>عاطفيًا: قد يضغط الشريك فى سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية.
>صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أى وعكة، الرياضة هى أفضل الحلول.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:
>ربما تجد أمامك فرصة جيدة اليوم للمشاركة فى بعض الدورات الفنية لتنمية مواهبك فلا تضعها.
>خصص اليوم وقتًا للإبداع والفن، فكلما كنت مهتمًا بمواهبك، نجحت فى حياتك الشخصية والمهنية.
>لا تنس أن العقل السليم فى الجسم السليم ولذلك عليك الاهتمام بصحتك.
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