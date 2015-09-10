حظك اليوم لبرج القوس الجمعة 2015/9/11

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: يتلقّى مولود برج القوس اليوم سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.

>عاطفيًا: تواجه بعض الصعاب فى العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

>صحيًا: حاول زيارة الأقرباء فى الجبل، والقيام بنزهة فى أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل.

>توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم:

>عندما تستيقظ من نومك اليوم ربما تقرر تغيير شكل منزلك تمامًا، ابدأ بالأساسيات أولاً.

>حاول مولود برج القوس أن تنظم الغرفة وتخلص من الأغراض المبعثرة هنا وهناك. كلما كان المكان منظمًا كان من السهل عليك إجراء تعديلات وتغييرات بشكل أكبر وأفضل.

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