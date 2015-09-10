حظك اليوم للأبراج الفلكية الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الحمل: مهنيًا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزًا جديدًا تختاره فى حياتك.
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>عاطفيًا: تحاول مولود برج الحمل قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح فى ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك.
>صحيًا: محاولة القيام غير مرة فى الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحى.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم :
>إذا تحدثت مولود برج الحمل مع أحد الأصدقاء اليوم فى موضوع أو قضية ما، لا تكن كثير الكلام بل من الأفضل أن تركز على النقاط الأساسية وتتحدث فيها باختصار.
>ربما يشعر أصدقاؤك بالملل وسيظهر ذلك على وجوههم، استغل وقت فراغك فى المساء، وقم بزيارة أحد الأقارب.
حظك اليوم لبرج الجدى: مهنيًا: يوم مناسب جدًّا لمولود برج الجدى يحمل اليك الحظ كما السفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدًّا والانفعالات المهنية سليمة.
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>عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام.
>صحيًا: التوازن فى كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحى إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:
>يجب عليك مولود برج الجدى ان تستغل فرصة تعامل الحبيب معك بأسلوب جيد واقض أكبر وقت معه فى المكان المفضل لديكما.
> قد تتلقى اليوم رسالة تجعلك تتوقف عن خطأ مهنى كنت تكرره على مدار الأعوام السابقة،إذا حددت أولوياتك بدقة وركزت، فسوف تكون على ما يرام.
>حظك اليوم لبرج العقرب:
>مهنيًا: قد تجد مولود برج العقرب فرقًا كبيرًا فى العمل بعد التحسينات التى أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة.
>عاطفيًا: قد يضغط الشريك فى سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية.
>صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أى وعكة، الرياضة هى أفضل الحلول.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:
>ربما تجد أمامك فرصة جيدة اليوم للمشاركة فى بعض الدورات الفنية لتنمية مواهبك فلا تضعها.
>خصص اليوم وقتًا للإبداع والفن، فكلما كنت مهتمًا بمواهبك، نجحت فى حياتك الشخصية والمهنية.
>لا تنس أن العقل السليم فى الجسم السليم ولذلك عليك الاهتمام بصحتك.
>حظك اليوم لبرج السرطان:
>مهنيًا: تمارس اليوم مولود برج السرطان جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة.
>عاطفيًا: قد تجد الحب إذا كنت وحيدًا وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطًا، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة.
>صحيًا: لا تجازف فى أى مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك إلى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم
>إذا واجهتك بعض المشاكل فى العمل اليوم، تعامل معها بهدوء وخاصة العاجلة منها.
> اطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا لزم الأمر، لا تتدخل فى شئون الآخرين، فكل شخص له خصوصياته وأسراره، ولا يريد أى شخص أن يطلع عليها.
حظك اليوم لبرج العذراء: مهنيًا: مولود برج العذراء أنت متعب نفسيًا بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين.
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>عاطفيًا: يعبّر لك الحبيب عن يأسه فى إصلاحك وفى مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهل له الأمور وكن أكثر تعاونًا.
>صحيًا: تشعر ببعض التعب فى العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذى تعانيه فى العمل.
>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء اليوم:
>لست مضطرًا اليوم مولود برج العذراء للقيام بكل الأعمال والأنشطة فى آن واحد، بل من الأفضل أن تقسم وقتك حتى تستفيد من كل دقيقة بقدر الإمكان.
>سيعبر العديد من اليوم عن إعجابهم بملابسك وأناقتك بشكل عام خاصة أقرب الأشخاص إليك.
حظك اليوم لبرج الأسد: مهنيًا: تستريح مولود برج الأسد من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلمًا ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقى التأييد من قبل الزملاء.
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>عاطفيًا: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصًا أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما
>صحيًا: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزى فى مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:
>لا تحاول أن تتعامل مع كل مشكلة على حدة اليوم فربما تواجهك بعض المشاكل التى لا حل لها الآن على الأقل.
> التعامل مع المصاعب بطريقة هادئة وحكيمة أفضل بكثير من الانفعال والتوتر اللذين لا يؤديان إلى نتيجة مفيدة فى النهاية.
حظك اليوم لبرج الثور: مهنيًا: لا تتهوّر مولود برج الثور فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
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>عاطفيًا: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
>صحيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم:
>أنت مضطر اليوم مولود برج الثور لتذكر شىء ما، ولكن لسوء الحظ لن تستطيع، ذاكرتك ليست قوية وحادة اليوم كالعادة.
> قبل أن تحضر أى اجتماع أو مؤتمر اليوم، عليك أن تحضر ورقة وقلما وتسجل كل الأفكار حتى لا تقع فى هذه المشكلة مرة أخرى.
حظك اليوم لبرج الجوزاء: مهنيًا: يعمل مولود برج الجوزاء على مشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.
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>عاطفيًا: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التى تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة، وتقرر التقرب منه أكثر.
>صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم :
>الرياضة تساعد مولود برج الجوزاء اليوم على التخلص من الاكتئاب والشعور بالضغط وتجعلك أكثر نشاطًا وحيوية.
> سيلاحظ من حولك حيويتك ونشاطك وجاذبيتك وخاصة الحبيب، تريد استشارة بعض الأصدقاء اليوم فى موضوع ما يتعلق بعلاقتك مع الحبيب، اذا قدم لك هذا الصديق بعض النصائح، فكر فيها أولاً قبل اتباعها، فهذه وجهة نظره ويجب أن يكون لك أيضا وجهة نظر.
حظك اليوم لبرج الدلو: مهنيًا: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحًا وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء فى العمل، وينعكس الأمر إيجابًا لدى أرباب العمل.
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>عاطفيًا: عليك مولود برج الدلو أن تنسى الماضى، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف إلى جانبك ويدعمك فى كل الظروف التى يمكن أن تمر بها.
>صحيًا: لا تتردد فى استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:
>إذا كنت تفكر فى تجربة رياضة جديدة أو الحصول على وظيفة جديدة، حان الوقت لكى تفعل ذلك.
>مولود برج الدلو كن شجاعًا، فلا يوجد ما يقلق من الناحية المالية أو المهنية، فلديك ما يكفى لبدء مشروع جديد أو الاستثمار أو شراء بعض الأغراض المهمة لك ولأسرتك.
حظك اليوم لبرج الحوت: مهنيًا: تتوصل مولود برج الحوت إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح.
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>عاطفيًا: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجددًا.
>صحيًا: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة
>توقعات علماء الفلك لمولود برج الحوت اليوم:
>قد حان وقت المشاركة فى المشروعات الجديدة والتخطيط الاستراتيجى للمستقبل.
>عليك مولود برج الحوت أن تكون شجاعا وقويا فربما تكون الأوقات القادمة أصعب.
> تشعر أنك بصحة جيدة، فاستغل هذه الفرصة لتخزين بعض الطاقة.
حظك اليوم لبرج القوس: مهنيًا: يتلقّى مولود برج القوس اليوم سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.
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>عاطفيًا: تواجه بعض الصعاب فى العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر
>صحيًا: حاول زيارة الأقرباء فى الجبل، والقيام بنزهة فى أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم:
>عندما تستيقظ من نومك اليوم ربما تقرر تغيير شكل منزلك تمامًا، ابدأ بالأساسيات أولاً.
>حاول مولود برج القوس أن تنظم الغرفة وتخلص من الأغراض المبعثرة هنا وهناك. كلما كان المكان منظمًا كان من السهل عليك إجراء تعديلات وتغييرات بشكل أكبر وأفضل.
حظك اليوم لبرج الميزان: مهنيًا: يقدّر الآخرون لك مولود برج الميزان تفانيك وإخلاصك فى العمل، وتمارس تأثيرًا كبيرًا وتصغى إلى ما يقال لك باهتمام.
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>عاطفيًا: تفكّر فى قضية زوجية أو فى شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب الذى تجنبك كثيرًا فى الآونة الأخيرة.
>صحيًا: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم:
>لا تهتم مولود برج الميزان بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم.
> اليوم مليء بالسعادة ففى المساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أى شيء يخطر ببالك. شارك اليوم فى الأنشطة الجماعية، مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إلى الموسيقى.