خالد الفيصل: إعادة 160 ألف مخالف من مداخل مكة .. ولن نسمح بتعكير موسم الحج أو الإخلال بالأمن

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن الجهات ذات العلاقة أعادت 160 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج من المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تضافر جهود الدولة والمواطن والشركات، ليتسابق الجميع في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وشدد الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه أمس اجتماع لجنة الحج المركزية بصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، على حرص المملكة على تأمين سلامة الحجاج، وقال: "إن تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في هذا الصدد كافية، ولن نسمح بتعكير صفو الشعيرة أو أي إخلال بالأمن أو تعكير للجمع العظيم".

وتابع سموه: "سنعمل على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي تضمن أمن الحج، ونرجو من الجميع الالتزام بالأنظمة"، لافتاً إلى أن حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" آتت ثماراً إيجابية في السنوات الأخيرة، وأن الجهات المشاركة فيها ستعمل على الحد من السلوكيات السلبية وفي مقدمتها الافتراش.

واستعرض أمير مكة جهود الجهات المشاركة في موسم الحج، إذ قالت وزارة الحج أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بلغ 700 ألف حاج، عبر المسار الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة، متوقعة وصول أكثر من 1.3 مليون حاج لهذا العام. ووضعت الوزارة فئات للأسعار تعتمد على الخدمات المقدمة، منها "العام" وتخدم 120 ألف حاج، والمخصص وتقدم خدماتها نحو 50 ألف حاج، والميسر ويستفيد منها ثلاثة آلاف.

وأطلع أمير المنطقة، على الخدمات التي تقدمها صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، حيث أسهم توافر الإمكانات والتقنيات الحديثة والمساحات اللازمة لمرافق مجمع صالات الحج والعمرة، في تقليص مدة إجراءات المسافرين القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة من ثلاث ساعات إلى 45 دقيقة كمعدل لإنهاء إجراء قدوم الحجاج المعتمرين، وتضمن هذه الإجراءات معايير قياسية مقننة بدءاً بوصول الرحلة الى المطار ودخول الحجاج والمعتمرين إلى صالات القدوم، حيث يجري استقبالهم من منسوبي وزارة الصحة ويتلقون التعليمات والخدمات الصحية اللازمة، ثم يتجه المعتمر إلى منطقة الجوازات لإنهاء إجراءات الوصول، بعدها يتوجه إلى منطقة السيور وخدمات الأمتعة لتسلم أمتعتهم مروراً بمنطقة الجمارك، بعدها هيئة الحصر والتوزيع والحاسب الآلي التابعة لوزارة الحج، ثم استقبالهم من مكتب الوكلاء الموحد، إضافة إلى إجراءات إضافية خاصة بصالات الحج، تبدأ بتوجيه الحجاج إلى منطقة البلازا (إجراءات بعثات الحج)، وتوجيههم إلى منطقة الحافلات (إجراءات النقابة العامة للسيارات) ومن ثم مغادرة المجمع والتوجه الى مكة المكرمة.

وتفقد الأمير خالد الفيصل، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على ما يجري إعداده وتجهيزه من خدمات للحجاج، رافقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عبدالحميد أبا العري، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والقيادات الإدارية والأمنية العاملة بالمطار.

واستقبل سموه في الصالة "13"، فوجاً من ضيوف الرحمن الذين قدموا جوًا عبر مجمع صالات الحج والعمرة، وهنأهم بسلامة الوصول، متمنيًا لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وقدم لهم الهدايا التذكارية، فيما عبر عدد من الحجاج عن امتنانهم وتقديرهم لما تقوم به حكومة المملكة من جهود عظيمة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم براحة واطمئنان.

عقبها، انتقل الأمير خالد الفيصل إلى الصالة "د"، حيث تفقد مواقع الجهات الحكومية الخدمية التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وتضم وزارة الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج ومكتب الوكلاء الموحد، قبل أن ينتقل إلى المنطقة المركزية حيث اطلع على آلية إنهاء إجراءات مغادؤة الحجيج والخدمات المقدمة في المنطقة العامة لضيوف الرحمن، وشاهد شاشات العرض التي تم تركيبها أخيراً للإرشاد وتقديم المعلومات.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن جولة الأمير خالد الفيصل لمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، تأتي في إطار حرصه بالوقوف عن كثب والاطلاع على استعداد الجهات العاملة بالمطار بما ستقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المطار.