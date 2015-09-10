الجيش الفرنسى ينفذ ثانى طلعة جوية استكشافية فى أجواء سوريا

نفذت فرنسا الأربعاء ثانى طلعة جوية استكشافية فوق سوريا استعدادا لتنفيذ ضربات محتملة ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأفاد بيان لقيادة أركان الجيش الفرنسى بأنه تم تنفيذ الطلعة الاستطلاعية لجمع معلومات عن التنظيم المتطرف الذى يحتل مساحات واسعة من سوريا والعراق.

يشار إلى أن فرنسا تشارك فى التحالف الدولى ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة ونفذت غارات فى العراق لكنها غيرت استراتيجيتها هذا الأسبوع معلنة أنها قد توسع ضرباتها لتشمل أيضا سوريا جراء تدفق مئات الألاف من اللاجئين إلى أوروبا معظمهم من سوريا وتفاقم التهديد الإرهابى الذى يمثله "داعش".