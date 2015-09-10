أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الفرنسى ينفذ ثانى طلعة جوية استكشافية فى أجواء سوريا

Google+ Print
الجيش الفرنسى ينفذ ثانى طلعة جوية استكشافية فى أجواء سوريا الجيش الفرنسى ينفذ ثانى طلعة جوية استكشافية فى أجواء سوريا
نفذت فرنسا الأربعاء ثانى طلعة جوية استكشافية فوق سوريا استعدادا لتنفيذ ضربات محتملة ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأفاد بيان لقيادة أركان الجيش الفرنسى بأنه تم تنفيذ الطلعة الاستطلاعية لجمع معلومات عن التنظيم المتطرف الذى يحتل مساحات واسعة من سوريا والعراق.

يشار إلى أن فرنسا تشارك فى التحالف الدولى ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة ونفذت غارات فى العراق لكنها غيرت استراتيجيتها هذا الأسبوع معلنة أنها قد توسع ضرباتها لتشمل أيضا سوريا جراء تدفق مئات الألاف من اللاجئين إلى أوروبا معظمهم من سوريا وتفاقم التهديد الإرهابى الذى يمثله "داعش".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365