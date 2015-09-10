متعب بن عبدالله: 750 فلة إضافية لمشروع إسكان الحرس في الطائف ومستشفى تخصصي جديد في القصيم

الطائف - أحمد حسن الزهراني، تصوير/ سعد الهباش

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس، حفل وضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي للحرس الوطني بالطائف.

وعند وصول سموه موقع الحفل عزف السلام الملكي، وكان في استقباله صاحب السمو الأمير محمد بن منصور بن جلوي، ومعالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض، ومعالي محافظ محافظة الطائف فهد بن معمر ورؤساء الهيئات ومنسوبو وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الدكتور بندر القناوي كلمة شكر فيها باسمه واسم منسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تشريف سمو الأمير متعب بن عبدالله ورعايته الحفل ودعمه الكبير لمشاريع الشؤون الصحية بالوزارة وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث، وقال: اليوم نحتفل بوضع لبنة الأساس لمستشفى الملك سلمان التخصصي تلبية لزيادة عدد المراجعيين ومستوى الحالات الطبية، التي يتم تحويلها في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة".

وأشار معاليه إلى أن الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني مرت بمراحل متعددة خلال حقبة من الزمن فمن مراكز رعاية صحية أولية إلى إقامة المستشفيات والمدن الطبية التخصصية لتساهم في تطوير ونهضة مجال الرعاية الصحية في وطننا الغالي.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي للحرس الوطني بالطائف قدمه المدير التنفيذي لإدارة المشاريع بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المهندس عبدالرزاق الدبيان، ثم شاهد سموه فيلماً عن المشروع.

بعدها ألقى سمو وزير الحرس الوطني كلمة قال فيها: "في هذا اليوم المبارك يسعدني أن أضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي للحرس الوطني بالطائف، الذي سيصبح بعون الله تعالى صرحاً صحياً تخصصياً يلبي الاحتياجات بأعلى معايير الجودة خدمةً للوطن والمواطن".

وأضاف سموه: "ولا يسعني ونحن نعيش فرحة الخطوة الأولى لتحقيق أحد طموحات القيادة الحكيمة في مجال الصحة والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل عنايتها إيماناً بأهميتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع والوطن، إلا الدعاء لله عزوجل أن يحمي هذه البلاد وأهلها قيادةً وشعباً، وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان وأن يوفقنا جميعاً لكل ما فيه خير ونفع لهذا الوطن العزيز". بعد ذلك قدم معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر هدية تذكاريه لسموه.

ثم شاهد سمو وزير الحرس الوطني عرضاً مجسماً لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي للحرس الوطني بالطائف، وتفضل سموه بوضع حجر الأساس للمشروع، ثم قام سموه بتسجيل كلمة في سجل الزيارات، ثم ودع سموه موقع الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة.

من جانب آخر عبر سموه عن سعادته بوضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مثمناً ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعم للقطاع الصحي بما يخدم الوطن والمواطن وبأعلى درجات الجودة.

وأوضح سمو الأمير متعب بن عبدالله على هامش وضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بالطائف أن وزارة الحرس الوطني تتشرف بمشاركة القطاعات العسكرية الأخرى في خدمة حجاج بيت الله الحرام في الخدمات الطبية أو التوعية الدينية، مؤكداً استعداد قطاعات الحرس الوطني كافة للمشاركة في حج هذا العام، لافتاً سموه النظر إلى مشروع إسكان الحرس الوطني الجديد بالطائف، موضحاً أنه توجد حالياً 1183 فلة سكنية سيضاف لها 750 فلة جديدة ضمن مشروع توسعات الإسكان بالحرس الوطني.

وكشف سمو وزير الحرس الوطني عن وضع حجر الأساس لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز التخصصي بالقصيم قريباً، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه تحت ظل قيادته الرشيدة.