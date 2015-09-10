أمير الشرقية يشيد بجهود وزارة العدل.. ويحث على نشر «الفروسية»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أمس، وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تبذله وزارة العدل في خدمة أبناء هذا الوطن، منوها بما توفره الوزارة من خدمات للمواطنين والمقيمين.

وأكد الصمعاني، أن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة التي تسعى وتبذل الجهد الكبير الواضح للوصول بالخدمات إلى أعلى مستوياتها.

كما التقى أمير المنطقة الشرقية أمس، مدير عام نادي الفروسية بمحافظة حفر الباطن سليمان بن ناصر الخليوي، الذي قدم لسموه تقريراً عن ميدان الفروسية بالمحافظة والأنشطة والبرامج الرياضية التي يقيمها وخدمة الميدان لأبناء المحافظة، ونوه سموه بأهمية رياضة الفروسية ودعمها للارتقاء بها وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على هذه الرياضة وممارستها.

من جهة ثانية، يدشن الأمير سعود بن نايف الأسبوع المقبل، حملة "إسعد" التي تنظمها جمعية "وئام" للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، لإسعاد خمسة آلاف أسرة بحل خلافاتهم والمحافظة عليهم من التفكك، وتهدف الحملة إلى توعية أكثر من مليون أسرة على مستوى المملكة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة مرئية ومقروءة ومسموعة وعبر وسائل التواصل الحديثة.