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80 طالباً من كلية حاسب جازان يتدربون في أميركا وكندا

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80 طالباً من كلية حاسب جازان يتدربون في أميركا وكندا 80 طالباً من كلية حاسب جازان يتدربون في أميركا وكندا

    ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها جامعة جازان مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، أنهى 80 طالبا من طلاب كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات ثلاثة برامج تدريبية صيفية في كل من أميركا، وكندا.

وأوضح د. محمد آل سالم عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات في جامعة جازان، أن الجامعة تحرص على استثمار اتفاقات الشراكة المبرمة مع جامعات عالمية مرموقة وتفعيلها لإكساب مخرجاتها المهارات والخبرات اللازمة لضمان منافستهم في سوق العمل.

وأضاف آل سالم، أنه تم تخصيص البرنامج الأول لتدريب 25 طالباً في قسم علوم الحاسب الآلي في جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأميركية لمدة 6 أسابيع تمحور حول تخصصهم إضافة إلى برنامج للغة الإنجليزية المكثف وقد تمكن الطلاب خلال فترة التدريب من زيارة العديد من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الحاسب الآلى والمعلومات.

فيما خصص البرنامج الثاني لتدريب 25 طالباً في قسم نظم المعلومات بجامعة كونكورديا في دولة كندا ولمدة ثمانية أسابيع تلقى الطلاب خلالها التدريب على كيفية تصميم صفحات الإنترنت وبرمجتها، بالإضافة لبرنامج مكثف في اللغة الإنجليزية.

وأما البرنامج الثالث فقد خصص لتدريب 30 طالباً في قسم الشبكات في جامعة "كنت" بالولايات المتحدة الأميركية ومدته خمسة أسابيع. وأكد آل سالم أن هذه الدورات التدريبية الصيفية تخضع لمراحل تقييم باستطلاع آراء المشرفين والطلاب، كما يخضع الطلاب أثناء التدريب وبعد عودتهم لتقييم شامل يبين مدى استفادتهم من البرنامج، بما يحقق شروط ومعايير الجودة وذلك ضمن خطة تدريبية معتمدة في استراتيجية الجامعة.

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