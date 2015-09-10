السديس يبحث مع وزارة التعليم تصاميم ونظم مشروع توسعة المسجد النبوي

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مع فريق العمل المكلف من وكالة الرئاسة العامه لشؤون المسجد النبوي وفريق العمل من وزارة التعليم نتائج التنسيق والتعاون المتعلقة بتصاميم ونظم مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي.

واستعرض اللقاء الحلول التي قدمها الفريق الفني لوزارة التعليم المتمثلة في بعض الأفكار والبدائل والخطط الفرعية التي بحثها المجتمعون وناقشوا خلالها الوسائل التي تسهم في تنظيم وإدارة الحشود البشرية وخطط التفويج وآلية تنفيذها، فيما حث معاليه الجميع على التوثيق الكتابي والمرئي والإحصائيات وجمع الوثائق والمعلومات لتسهيل الرجوع إليها والإستفادة منها وقت الحاجة.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً للتواصل المثمر بين فريق العمل الفني التابع لوزارة التعليم المكلف بمراجعة تصاميم ونظم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والمسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم وعمل كل ما يعين و ييسر لزوار المسجد النبوي والمصلين أداء عبادتهم براحة وطمأنينة تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.