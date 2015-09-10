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مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرياض

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مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرياض مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرياض
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لقطة لأحد المداخل المخصصة في مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض - أحمد الشمالي

    جهزت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض مداخل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في بعض المراكز الانتخابية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الناخبين والمرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مباني المراكز الانتخابية والمشاركة في سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض بفئة ذوي الإعاقة وكبار السن للتسهيل عليهم في عملية الدخول والخروج. يشار إلى أنه يحق لكل ناخب معوق بدنياً تفويض آخر بقيد اسمه بالحضور إلى مركز الانتخاب لتسجيل بياناته كناخب واستلام نسخة من طلب قيد ناخب والتصويت عنه في يوم الاقتراع.

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