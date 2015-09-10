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«شؤون الحرمين» تنبه الحجاج من التزاحم والتدافع أثناء الطواف

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«شؤون الحرمين» تنبه الحجاج من التزاحم والتدافع أثناء الطواف «شؤون الحرمين» تنبه الحجاج من التزاحم والتدافع أثناء الطواف

    نبهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحجاج إلى عدم التكلف والابتداع وعدم التزاحم والتدافع أثناء الطواف.

وحث محمد العميري مدير إدارة التطويف في الرئاسة، الحجاج وقاصدي المسجد الحرام على الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء المناسك، والالتزام بالدعاء في الطواف، والسعي بما ورد في الكتاب والسنة، وعدم التكلف والابتداع في ذلك، وعدم التزاحم أثناء الطواف والسعي وعند الحجر الأسود، ويكتفي الطائف بالإشارة إليه مع التكبير.

وقال إن «ركعتي الطواف جائزة في أي مكان في المسجد الحرام وليس بالضرورة أن تكون خلف المقام مباشرةً لما في ذلك من إعاقة لحركة الطائفين»، مشيراً إلى أن المسجد الحرام يشهد كثافة بشرية هائلة خلال هذه الفترة.

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