الفايز: المواطن ورجل الأمن منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة

أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة السابق عبدالله بن داود الفايز بأن الأمن والمواطن ورجل الأمن منظومة متكاملة في مكافحة الجريمة.

وقال: "هم من يتصدون لكل من يحاول العبث بأمن بلادنا واستقراره وعلينا كمنظمات حكومية أو أهلية الإيمان بأهمية دورنا في حفظ الأمن ومكافحة الفساد والجريمة والأمن هو مطلب للجميع وبه تصان النفوس والأديان وتحفظ الأعراض والأموال وتقوم الحضارات وتتطور الشعوب ولابد من وجود علاقة قوية وتكاملية بين المواطنين ورجال الأمن والاستقامة هي الطريق الصحيح لبناء الأسر الجيدة والوصول لمجتمع سليم الأفكار".

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة ضمن باكورة اتفاقية الشراكة مع شرطة العاصمة المقدسة بعنوان (دور المواطن في مكافحة الجريمة) وبمشاركة مدير شرطة العاصمة العميد سعيد القرني وأدارها الإعلامي والتربوي خالد الحسيني بحضور رؤساء الإدارات الأمنية وعدد من الضباط والأفراد والإعلاميين والصحفيين والمواطنين بمقر فرع الهيئة بالمكتبة العامة بحي الزاهر.

وأشار الداود الى أن الإعلام اليوم هو المحرك للمجتمعات والمطلوب منه الشيء الكثير لأن الأدوات في أيدي الإعلاميين والصحفيين وليس المسؤول.

وتابع: وبما أننا في موسم الحج نأمل إبراز الجهود الجبارة والكبيرة والعظيمة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، موضحاً بأن إثارة السلبيات الصغيرة جداً تؤلم والإعلام هو مرجع تاريخي للباحثين في المستقبل.

وحول أهمية مراكز الأحياء ودورها في تحقيق الأمن أوضح الفايز بأن مراكز الأحياء إن كان هناك حديث عنها فلابد أن نشير إلى نموها بالشكل الكبير بهذه الصورة الأكثر من رائعة في مكة المكرمة ويجب أن نتذكر سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله- صاحب هذه الفكرة والمبادرة والتي كانت بالنسبة لسموه هاجساً حيث ظل لعامين يتابع معاملة انشائها لدى الجهات المختصة ولم يكن لها تنظيم داخل وزارة الشؤون الاجتماعية ومرت بعقبات حيث تم إصدارها كجمعية خيرية بينما هي نظامها مختلف، كذلك علينا أن لا ننسى دور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ووكيل الإمارة السابق د. عبدالعزيز الخضيري اللذين عملا الكثير لهذه الجمعية حتى بات لها إنجازات من أبرزها توعية وتثقيف المجتمع بالجوانب الأمنية وأهدافها في المجتمع.

من جهته، أوضح مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني بأن الإعلام هو النافذة الأساسية والرئيسية بين أجهزة الدولة والأمن بشكل خاص ونعول عليه الكثير وينقل الجهود التي يبذلها رجال الأمن في الميدان ويصحح الكثير من المفاهيم السلوكية ويعزز المواطنة والتي تهدف إلى تحقيق جوانب التوعية والتثقيف الأمني للمجتمع بكامل شرائحه واستشعار المسؤولية تجاه الوطن وإبراز الجهود الأمنية من خلال المناشط وعقد ورش العمل والندوات التي تخدم العملية الأمنية وتسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأوضح العميد القرني بأن المؤمل من كافة المواطنين والمقيمين الإسهام في الكثير من الجوانب الأمنية والابلاغ والتعاون مع الجهات الأمنية حيال وجود أي ملاحظة والكثير من القضايا التي يتم كشفها غالباً ما يكون لهم دور فيها، ونؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة لحماية الحقوق والمكتسبات والتعامل الأمثل بين كافة شرائح المجتمع وهذه الأنظمة والتعليمات منبثقة من القرآن والسنة دستور هذه البلاد المباركة وأيضاً منع وقوع الجريمة والإهمال في بعض الأحيان يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى الممتلكات من قبل ضعاف النفوس بهدف سرقتها وتفاقم مشكلتها مع تطلعنا للإبلاغ عن أي أمر غير مألوف وبإمكان التواصل مع العمليات الأمنية تجسيداً لمقولة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- المواطن هو رجل الأمن الأول.

وكان منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي قد ألقى كلمة ترحيبية في بداية الحفل تطرق خلالها الى أن هذه الشراكة تأتي لخدمة القضايا الأمنية التوعوية لكافة شرائح المجتمع والتي تستهدف طلاب المدارس وطلاب جامعة أم القرى ومراكز الأحياء والجاليات بمكة المكرمة من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لترسيخ مفهوم المواطنة والشرطة المجتمعية ورفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه الوطن، ومنوهاً بأن الاتفاقية تأتي لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين بصفة عامة على أرض الواقع.

كما تخلل الحفل توقيع مراسم اتفاقية الشراكة من قبل مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد القرني ومنسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في الندوة من قبل فرع الهيئة بدروع تذكارية بهذه المناسبة.