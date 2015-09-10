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تونس والناتو يدرسان التعاون الأمنى المشترك

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تونس والناتو يدرسان التعاون الأمنى المشترك تونس والناتو يدرسان التعاون الأمنى المشترك
بحث وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش مع الأمين العام لحلف الناتو يانس شتولتنبورج الأربعاء تعزيز التعاون فى المجال الأمنى، مؤكدا على أهمية إجراء حوار سياسى منتظم بين الناتو وتونس.

وناقش الطرفان، خلال إجتماع مجلس شمال الاطلنطى ببروكسل، وجهات النظر حول شراكة تونس مع الناتو فى اطار حوار البحر المتوسط التابع للناتو الذى انضمت اليه تونس عام 1994 بالإضافة إلى التحديات الأمنية الاقليمية المشتركة .

ومن جانبه، قال شتولتنبورج أن العملية الإرهابية التى وقعت فى سوسة، فى يونيو الماضى، تستدعى المزيد من العمل المشترك بين الطرفين.

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