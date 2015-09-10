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بالصور.. السفير الفلسطينى يودع آخر أفواج الحجاج الفلسطينيين بمطار القاهرة

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غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، آخر أفواج الحجاج الفلسطينيين من أهالى قطاع غزة متوجهين إلى ، عقب وصولهم من منفذ رفح البرى، الذى تم فتحه لسفر الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وسط ترتيبات بين السلطة الفلسطينية ومصر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر أمنى بالمطار، أنه تعد هذه المجموعة الفوج الثالث من الحجاج الفلسطينيين، حيث وصلوا فى قافلة تضم 13 حافلة ركاب كبيرة من منفذ رفح البرى، حيث تم استقبالهم فى الصالة الموسمية الخاصة بسفر رحلات الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم على ثلاث رحلات لمصر للطيران متوجهة إلى جدة.

وكان فى وداعهم بالصالة الموسمية بمطار القاهرة السفير الفلسطينى بالقاهرة جمال الشوبكى والذى أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمور كانت هادئة فى اليوم الثالث لخروج الحجاج الفلسطنيين من المعبر.

ووجهة السفير الفلسطينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بتسهيمل كل العقبات أمام الحجاج الفلسطنين، رغم ما تشهده سيناء من أحداث، لافتا إلى أن الجيش المصرى سوف يقضى على هؤلاء الإرهابيين ويعود الاستقرار لسيناء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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