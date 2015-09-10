عقب اعتمادها.. ننفرد بنشر الأسماء النهائية لقائمة "فى حب مصر" كاملة

حصل "اليوم السابع" على التشكيل النهائى لقائمة "فى حب مصر" بجميع المحافظات، عقب اعتمادها خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للقائمة، الذى انتهى منذ قليل، وجاء التشكيل كالتالى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>منى منير رزق فتيان
>عماد جاد بدروس
>جمال عبد الناصر عقبى
>مايسة أحمد عطوة
>غادة غريب عجمى
>جهاد إبراهيم حنفى
>لواء سعد الجمال
>مصطفى بكرى
>محمد العرابى
>ألفت كامل
>مى محمد محمود البطران
>نادية هنرى
>سيلفيا نبيل لويس
>مارجريت عازر
>سامية كمال رفلة
>محمد وهب الله
>شادية خضير
>طارق الخولى
>لواء كمال عامر
>أسامة هيكل
>طاهر أبو زيد
>علاء عبد المنعم
>سامح سيف اليزل
>أحمد سعيد
>أكمل قرطام
>هانى نجيب
>سولاف حسين مصطفى
>محمود بدر
>رشاد عبد الحميد
>فايزة محمود عبد الحافظ
>محمد زكريا محيى الدين
>محمد محمد سليم
>أمانى عزيز رياض
>جواهر سعد الشربينى
>محمد يسرى المغازى
>معتز السعيد عبد الكريم
>هبه هجرس
>السيد حسن موسى
>مصطفى عبد العزيز الجعفرى
>ماجدة نصر أحمد
>أشرف عزيز إسكندر
>ياسمين أحمد أبو طالب
>نشوى حسين هاشم
>سحر الهوارى
>ميرفت ميشيل نصيف
>نهى خالد الحميلى
>محمد عبد الوهاب بيومى
>ميرفت موسى الشرقاوى
>مجدى ملك مكسيموس
>سلوى أبو الوفا
>سارة عثمان
>شريف محمد فخرى يونس
>علاء عادل السبيعى
>إليزابيث عبد المسيح شاكر
>حمدى سعد عمر سليمان
>سهير عبد الرحيم الحاوى
>يحيى الكدوانى
>آمنة نصير
>إبتسام إبراهيم أبو رحاب
>منال ماهر عازر
>جبالى محمد جبالى المراغى
>مصطفى حسين أبو دومة
>أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة
>السيد محمود أحمد الشريف
>عبلة الهوارى
>ماجد أديب فهيم
>سحر صدقى عبد العظيم
>أشرف رشاد عبد الحى
>عبد النبى محمد عبد النبى – شهرته ( هشام الشعينى)
>فيصل عبد الرحمن بدر
>محمد خليل العمارى
>يوسف عبد الدايم
>على عبد العال سيد أحمد
>محمد محمد عبد المقصود
>سماح سعد جبرائيل
>محمد خالد الحشاش
>سامر التلاوى
>داليا فؤاد يوسف
>ميرفت ألكسان مطر
>هالة صبحى مستكلى
>عزت فهيم المحلاوى
>سامح محمد فهمى
>رشاد عبد الفتاح
>ليلى أحمد أبو إسماعيل
>عبد الهادى القصبى
>منى عبد العاطى
>مها شعبان
>عبد الحميد بدوى
>هالة فوزى
>فايقة فهيم إبراهيم
>زينب على سالم
>عمر عبد العزيز مصيلحى
>وجيه حسن أباظة
>محمد على يوسف
>محمد ذكى السويدى
>محمد مجدى مرشد
>إيفيلين متى بطرس
>محمد أحمد الزينى
>سعاد محمد عبد الفتاح
>آمال رزق الله ميخائيل
>سامية هاشم
>نانسى سمير
>سوزى عدلى ناشد
>نيفين محمد يوسف الصغير
>إيمان فتح الله
>أحمد كمال حافظ السجينى
>محمد فرج عامر
>سعداوى راغب ضيف الله
>سحر طلعت مصطفى
>رضا نصيف إبراهيم
>إنجى مراد منير فهيم
>أمل زكريا قطب
>محمود السيد سعد
>نجوى خلف
>هشام محمد عمارة
>يحيى عيساوى
>أحمد عبد الواحد – وشهرته ( أحمد رسلان)
>سلامة الرقيعى
>سارة عبد المطلب محمد
محافظة الجيزة:
>منى منير رزق فتيان
>عماد جاد بدروس
>جمال عبد الناصر عقبى
>مايسة أحمد عطوة
>غادة غريب عجمى
>جهاد إبراهيم حنفى
>لواء سعد الجمال
>مصطفى بكرى
>محمد العرابى
>ألفت كامل
>مى محمد محمود البطران
محافظة القاهرة:
>نادية هنرى
>سيلفيا نبيل لويس
>مارجريت عازر
>سامية كمال رفلة
>محمد وهب الله
>شادية خضير
>طارق الخولى
>لواء كمال عامر
>أسامة هيكل
>طاهر أبو زيد
>علاء عبد المنعم
>سامح سيف اليزل
>أحمد سعيد
>أكمل قرطام
محافظة القليوبية:
>هانى نجيب
>سولاف حسين مصطفى
>محمود بدر
>رشاد عبد الحميد
>فايزة محمود عبد الحافظ
>محمد زكريا محيى الدين
>محمد محمد سليم
محافظة الدقهلية:
>أمانى عزيز رياض
>جواهر سعد الشربينى
>محمد يسرى المغازى
>معتز السعيد عبد الكريم
>هبه هجرس
>السيد حسن موسى
>مصطفى عبد العزيز الجعفرى
>ماجدة نصر أحمد
محافظة الفيوم:
>أشرف عزيز إسكندر
>ياسمين أحمد أبو طالب
>نشوى حسين هاشم
>سحر الهوارى
محافظة بنى سويف:
>ميرفت ميشيل نصيف
>نهى خالد الحميلى
>محمد عبد الوهاب بيومى
محافظة المنيا:
>ميرفت موسى الشرقاوى
>مجدى ملك مكسيموس
>سلوى أبو الوفا
>سارة عثمان
>شريف محمد فخرى يونس
>علاء عادل السبيعى
محافظة أسيوط:
>إليزابيث عبد المسيح شاكر
>حمدى سعد عمر سليمان
>سهير عبد الرحيم الحاوى
>يحيى الكدوانى
>آمنة نصير
محافظة الوادى الجديد:
>إبتسام إبراهيم أبو رحاب
محافظة سوهاج:
>منال ماهر عازر
>جبالى محمد جبالى المراغى
>مصطفى حسين أبو دومة
>أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة
>السيد محمود أحمد الشريف
>عبلة الهوارى
محافظة قنا:
>ماجد أديب فهيم
>سحر صدقى عبد العظيم
>أشرف رشاد عبد الحى
>عبد النبى محمد عبد النبى – شهرته ( هشام الشعينى)
محافظة الأقصر:
>فيصل عبد الرحمن بدر
>محمد خليل العمارى
محافظة أسوان:
>يوسف عبد الدايم
>على عبد العال سيد أحمد
محافظة البحر الأحمر:
>محمد محمد عبد المقصود
محافظة المنوفية:
>سماح سعد جبرائيل
>محمد خالد الحشاش
>سامر التلاوى
>داليا فؤاد يوسف
محافظة الغربية:
>ميرفت ألكسان مطر
>هالة صبحى مستكلى
>عزت فهيم المحلاوى
>سامح محمد فهمى
>رشاد عبد الفتاح
>ليلى أحمد أبو إسماعيل
>عبد الهادى القصبى
محافظة كفر الشيخ:
>منى عبد العاطى
>مها شعبان
>عبد الحميد بدوى
>هالة فوزى
محافظة الشرقية:
>فايقة فهيم إبراهيم
>زينب على سالم
>عمر عبد العزيز مصيلحى
>وجيه حسن أباظة
>محمد على يوسف
>محمد ذكى السويدى
>محمد مجدى مرشد
محافظة دمياط:
>إيفيلين متى بطرس
>محمد أحمد الزينى
محافظة بورسعيد :
>سعاد محمد عبد الفتاح
محافظة الاسماعيلية:
>آمال رزق الله ميخائيل
>سامية هاشم
محافظة السويس:
>نانسى سمير
محافظة الإسكندرية:
>سوزى عدلى ناشد
>نيفين محمد يوسف الصغير
>إيمان فتح الله
>أحمد كمال حافظ السجينى
>محمد فرج عامر
>سعداوى راغب ضيف الله
>سحر طلعت مصطفى
>رضا نصيف إبراهيم
>إنجى مراد منير فهيم
>أمل زكريا قطب
>محمود السيد سعد
>نجوى خلف
>هشام محمد عمارة
>يحيى عيساوى
محافظة مطروح:
>أحمد عبد الواحد – وشهرته ( أحمد رسلان)
محافظة شمال سيناء:
>سلامة الرقيعى
محافظة جنوب سيناء:
>سارة عبد المطلب محمد