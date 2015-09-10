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محمود طاهر يفسر - لماذا لم يهتم الأهلي بلجنة الأندية

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محمود طاهر يفسر - لماذا لم يهتم الأهلي بلجنة الأندية محمود طاهر يفسر - لماذا لم يهتم الأهلي بلجنة الأندية

فسر محمود طاهر رئيس الأهلي عدم اهتمام ناديه بحضور اجتماعات لجنة الأندية اليت يرأسها مرتضى منصور رئيس الزمالك.

علاقة الطرفان ليست جيدة بسبب تبادل الاتهامات في أكثر من أزمة عبر وسائل الإعلام منذ تولي رئاسة كل منهما لمجلس إدارة ناديه قبل أكثر من عام.

وقال طاهر في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "لم نهتم بحضور اجتماعات لجنة الأندية لأنها لجنة تعطي توصيات لاتحاد الكرة، وليس قرارات".

وأوضح أن الأهلى على موقفه من لجنة الأندية بعدم الوجود بها ليس لأسباب شخصية، ولكن لإيمانه بأن اللجنة مجرد تابع لاتحاد الكرة.

وشدد طاهر على أن السبيل الوحيد لتواجد الأهلي مع باقي الأندية هو إنشاء رابطة قوية محترفة للأندية.

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