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الأهلي يوضح لماذا لم يتعاقد مع كهربا وحمودي

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الأهلي يوضح لماذا لم يتعاقد مع كهربا وحمودي الأهلي يوضح لماذا لم يتعاقد مع كهربا وحمودي

أوضح وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي أن بقاء رمضان صبحي مع الفريق وعدم احترافه هو سبب عدم تعاقد الشياطين الحمر مع الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي.

وانتقل الثنائي كهربا وحمودي للزمالك هذا الصيف، في ظل رغبة الأهلي في ضم جناح جراسهوبرز وجناح بازل.

وقال وليد صلاح في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "أولوياتنا في التعاقدات، تكون حسب المراكز وليس مستوى اللاعبين فقط".

وأضاف "بقاء رمضان صبحي مع الفريق وعدم احترافه كان السبب في عدم التعاقد مع كهربا وحمودي، فرحيل اللاعب الشاب كان سيفتح المجال للتعاقد مع الثنائي".

ويرى عضو لجنة الكرة بالأهلي أن مستوى كهربا وحمودي الفني أكثر من جيد، لكن الأهلي يمتلك في مركز الجناح ستة لاعبين.

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