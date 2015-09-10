الكنيسة الكاثوليكية تعلن عن دورات محو أمية وتفتتح بيتًا للمغتربات

أعلن مكتب التنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك عن فتح باب التقدم لدورات محو أمية ومساعدة المتقدمين لاجتياز امتحان محو الأمية والحصول على الشهادة من الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما أعلن المكتب، عن افتتاح دار القديس الأنبا انطونيوس للمغتربات، بشارع مصر والسودان بحدائق القبة، وعلى من يرغب فى الإقامة فى البيت التوجه لعنوان الدار بـ7 شارع بهجت على.
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