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21 مليون جرعة لقاح لاستكمال تطعيم الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية

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21 مليون جرعة لقاح لاستكمال تطعيم الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية 21 مليون جرعة لقاح لاستكمال تطعيم الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية
كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن توفير 10 ملايين جرعة لقاح من أنفلونزا الطيور و7 ملايين لقاح لمرض الحمى القلاعية، و2 مليون لمرض الوادى المتصدع، و2 مليون لأمراض أخرى لاستكمال تطعيم الماشية والطيور، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وحرص الهيئة على توافر اللقاحات الدورية لمتابعة التحصينات ضد الأمراض الوبائية.

كما كشف التقرير بشأن عمليات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، يوضح تحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 4 ملايين حيوان، وضد مرض حمى الوادى المتصدع 3 ملايين و700 حيوان، وضد مرض جدرى الأغنام 103 آلاف حيوان، وضد مرض التسمم الدموى 14 ألف حيوان، وتحصين 28 مليونا و3400 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور منذ يناير الماضى وحتى الآن، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بالمحافظات.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن منظومة التحصين تستهدف حماية 5 ملايين رأس من الأبقار والجاموس و3 ملايين رأس أغنام وماعز و100 ألف رأس جمل، من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية، والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية، ومنها أمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى والتسمم الدموى.


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